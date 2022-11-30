Около 2 тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России

До конца 2022 года в армию должны отправиться еще около 2 тысяч жителей Дона. Фото: пресс-служба ЮВО

С начала осенней призывной кампании из Ростовской области в Вооруженные силы России отправились около 2 тысяч новобранцев. Об этом 30 ноября сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции. Молодых людей не будут отправлять на службу в территории, которые вновь вошли в состав нашей страны, - подчеркнул Вадим Артемов.

По словам чиновника, некоторые юноши уже пополнили роты Почетного караула мотострелкового соединения ЮВО - элитного подразделения, несущего службу на Мамаевом кургане. Кроме того, в воинские части будут направлены 174 казака, еще 15 человек должны будут отправиться в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. До конца 2022 года в армию планируют призвать еще около 2 тысяч жителей Дона.

Добавим, военный комиссар области Игорь Егоров отметил, что норма по количеству призывников не превышает задач осени 2021 года. При этом 60% новобранцев должны проходить службу на территории Южного военного округа.

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