11 лет колонии получил житель Ростовской области за попытку сбыта наркотиков и подкуп

Осужденного отправили в колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 35-летний батайчанин получил 11 лет колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии наркотиков и подкуп стража порядка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Как пояснили в ведомстве, осенью 2021 года мужчина нашел сообщника и купил запрещенные вещества. Потом делец все расфасовал и развез часть доз по тайникам-закладкам в своем городе. Остальное покупатели не получили, потому что нарушителя поймали правоохранители.

Известно, что после задержания мужчина пытался откупиться и даже предложил сотруднику МВД кругленькую сумму. Однако полицейский оказался не так прост и привел на тайную встречу коллег из отдела по противодействию коррупции. В итоге горе-взяткодателя снова поймали с поличным.

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