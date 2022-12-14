В Ростове за нападение с ножами будут судить двоих жителей Ставропольского края

Подозреваемые сейчас находятся в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после разбойного нападения на женщину будут судить двоих жителей Ставропольского края. Подозреваемые уже во всем сознались, и теперь ждут слушаний в СИЗО. Об этом 14 декабря рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, подельники 30 и 33 лет в октябре 2022 года решили разжиться деньгами и применили криминальные навыки. На одной из парковок в переулке Доломановском они поймали беззащитную ростовчанку и начали угрожать ей раскладными туристическими ножами.

Жертва получила травмы и вынуждена была отдать все, что было при ней. После этого бандиты быстро сбежали, но добыча не принесла им удачи - мужчин нашли и задержали правоохранители. Позже выяснилось, что подозреваемые уже были ранее судимы за имущественные преступления, один из них освободился из тюрьмы осенью 2021 года.

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