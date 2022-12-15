В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель "Ленд Ровера" насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла 14 декабря около 22:00.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 41-летний водитель иномарки двигался по улице Шоссейной, 4 Г. В этот момент на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел притормозить и сбил человека. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)