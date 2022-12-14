Под суд пойдут двое мужчин, напавших на ростовчанку с ножом ради трех тысяч

Пострадавшую в крови пришлось госпитализировать. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону".

Нападение на 35-летнюю женщину на подземной парковке многоэтажного дома в Ростове обсуждал весь город. 5 октября неизвестные в медицинских масках ударили жертву ножом по голове, ограбили и скрылись. Найти их удалось позже в соседнем регионе. Теперь расследование завершено, и мужчины пойдут под суд. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.

ПОПАЛИ НА КАМЕРУ

По версии следствия, в октябре двое мужчин прибыли из Ставропольского края в Ростов. Вооружившись раскладными туристическими ножами, ставропольцы рыскали по парковке дома в Доломановском переулке и заглядывали в окна машин, пытаясь чем-то поживиться.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители увидят, что мужчины дважды попали в их объективы. На первой записи видно, как один из них держит в руках пакет, а другой идет по паркингу с рюкзаком на плече.

На горизонте появляется 35-летняя сотрудница салона красоты, расположенного на первом этаже здания. К ней подходят двое с медицинскими масками на лицах.

НАПАЛИ СО СПИНЫ

Позже выяснится, что преступники ударили девушку ножом в голову. Они выхватили у нее из рук сумку, вытащили три тысячи рублей и телефон и скрылись. Момент, где подозреваемые в спешке покидают место преступления, тоже попал на камеру видеонаблюдения.

Раненой вызвали медиков. Бригада оказала ей помощь на месте, а после забрала в больницу для госпитализации.

СКРЫВАЛИСЬ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

- В связи с общественным резонансом уголовное дело было передано из органов полиции для дальнейшего расследования в следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону, - рассказали в СК региона. - Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Мужчин нашли в соседней Воронежской области. Ими оказались жители Ставропольского края 30 и 33 лет. Подозреваемых заключили под стражу. В ходе следствия выяснилось, что оба уже были судимы за имущественные преступления, а один из них освободился из тюрьмы всего за год до этого — в октябре 2021.

- В ходе следствия они полностью признали вину в совершении преступления, - прокомментировали в донском следкоме. - Собрано достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчины в масках в центре города набросились с ножом на сотрудницу салона красоты

ЧП произошло в доме, расположенном на пересечении Пушкинской и Доломановского (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове двое напали на девушку и ударили ее в голову ножом ради трех тысяч и телефона

Полицейские задержали подозреваемых в преступлении (подробнее)