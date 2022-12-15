В Аксайском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе в аварии с грузовиком пострадал 7-летний пассажир. Авария произошла 14 декабря около 23:30 на трассе М-4 "Дон".

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель Мана с полуприцепом Кроне не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2106. В результате сильного столкновения пострадал 7-летний ребенок, который находился в легковом автомобиле. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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