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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 5:41

В Аксайском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в легковушку
Лейла МИРИШОВА
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе в аварии с грузовиком пострадал 7-летний пассажир. Авария произошла 14 декабря около 23:30 на трассе М-4 "Дон".

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель Мана с полуприцепом Кроне не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2106. В результате сильного столкновения пострадал 7-летний ребенок, который находился в легковом автомобиле. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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