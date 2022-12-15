В Ростове-на-Дону трактор врезался в дом и повредил крепление газовой трубы

К счастью, утечки газа нет и никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове трактор врезался в жилой дом и повредил газовую трубу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, происшествие случилось 9:30 на улице Саши Чебанова, 9, в Железодорожном районе. Водитель трактора не справился с управлением и врезался с углом пятиэтажного жилого дома. Из-за столкновения трактор буквально повалился на бок.

В результате, машина повредила крепление газовой трубы. К счастью, утечки газа нет и никто не пострадал.

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(Подробности)