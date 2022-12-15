Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:00

В Ростове-на-Дону трактор врезался в дом и повредил крепление газовой трубы

Водитель не справился с управлением
Лейла МИРИШОВА
К счастью, утечки газа нет и никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К счастью, утечки газа нет и никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове трактор врезался в жилой дом и повредил газовую трубу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, происшествие случилось 9:30 на улице Саши Чебанова, 9, в Железодорожном районе. Водитель трактора не справился с управлением и врезался с углом пятиэтажного жилого дома. Из-за столкновения трактор буквально повалился на бок.

В результате, машина повредила крепление газовой трубы. К счастью, утечки газа нет и никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аксайском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в легковушку

(Подробности)