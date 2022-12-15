Власти отказались от массовых мероприятий в Новый год в Ростове

Массовых праздничный мероприятий в Ростове не будет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове не собираются проводить массовые новогодние гуляния. Однако власти организуют отдельные праздничные мероприятия для детей, сообщили глава администрации Алексей Логвиненко.
Запланировано более 500 показов новогодних спектаклей в театрах, культурно-досуговых учреждениях, цирке. 27 декабря перед парком имени Горького пройдет анимационная программа для детей. В зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза, а в историческом парке «Россия — моя история» проведут новогодние экскурсии.
Кроме того, 1 января пройдет ежегодный забег. Он стартует от парка Горького.
— Особое внимание мы уделим детям мобилизованных и детям, проживающим в пунктах временного размещения. Они смогут посетить новогодние представления, утренники, показы спектаклей и представление в цирке, — пояснил Алексей Логвиненко.
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