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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:46

Власти отказались от массовых мероприятий в Новый год в Ростове

Праздники организуют для детей
Михаил СТРИЖЕВ
Массовых праздничный мероприятий в Ростове не будет.

Массовых праздничный мероприятий в Ростове не будет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове не собираются проводить массовые новогодние гуляния. Однако власти организуют отдельные праздничные мероприятия для детей, сообщили глава администрации Алексей Логвиненко.

Запланировано более 500 показов новогодних спектаклей в театрах, культурно-досуговых учреждениях, цирке. 27 декабря перед парком имени Горького пройдет анимационная программа для детей. В зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза, а в историческом парке «Россия — моя история» проведут новогодние экскурсии.

Кроме того, 1 января пройдет ежегодный забег. Он стартует от парка Горького.

— Особое внимание мы уделим детям мобилизованных и детям, проживающим в пунктах временного размещения. Они смогут посетить новогодние представления, утренники, показы спектаклей и представление в цирке, — пояснил Алексей Логвиненко.

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