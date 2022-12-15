В Ростове-на-Дону 27 декабря пройдет открытие главной новогодней елки

Для ребят подготовили интересные мероприятия и анимационную программу. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону открытие главной новогодней елки пройдет 27 декабря. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в городе пройдут только отдельные детские мероприятия в учреждениях культуры, спорта и образования.Так, перед парком Горького 27 декабря самых юных горожан будут ждать на открытии главной елки города. Для ребят подготовили интересные мероприятия.

Отметим, что запланировано больше 500 новогодних спектаклей в театрах и цирке города .Так, откроется резиденция Деда Мороза в Ростовском зоопарке. Для посетителей подготовят квест о животных и проведут показательные кормления.

- А начнется 2023 год традиционным ежегодным забегом. Старт - около парка им. М. Горького, — добавил Алексей Логвиненко.

Также в Ростове состоится акция «Елка желаний». Добавим, что массовые празднования Нового года решили отменить в донской столице. Об этом попросили жители Ростовской области в социальных сетях.

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