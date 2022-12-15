Появилось видео столкновения трактора с многоэтажкой в Ростове

В результате происшествия была повреждена газовая труба. Фото: управление ГО и ЧС по Ростову.

В Ростове трактор врезался в многоэтажный дом на улице Саши Чебанова. Происшествие случилось 15 декабря — видео момента ДТП опубликовало управление ГО и ЧС города.

На записи видно, как трактор едет, не останавливаясь, в сторону многоэтажки. Бульдозер скатывается под откос и врезается в стену дома.

В управлении уточнили, что у трактора отказали тормоза, и водитель не справился с управлением. После происшествия на место прибыли спасатели. Они выяснили, что в результате столкновения произошло деформирование газовой трубы. Утечки газа не было, других повреждений не выявили.

— Мы обошли все квартиры на первом и втором этажах, чтобы обследовать на наличие повреждений строительных конструкций. Но, к счастью, таковых не оказалась, пострадавших также нет, — рассказали специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону трактор врезался в дом и повредил крепление газовой трубы

Водитель не справился с управлением. (Подробности)