Синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год в Ростове

Ростовчане разделились на два лагеря: кто ждет снега на Новый год и кому подавай погоду потеплее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ждать ли в Ростове снега на Новый год, об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- Во второй половине третьей декады декабря ожидаются осадки смешанного характера в виде снега, мокрого снега и дождя. По югу - гололедные явления, - сообщила главный донской синоптик. - Температура воздуха будет колебаться в ночные часы от —4 до +1 и до -2 — 8. Дневная температура на севере - от -2, на юге - до +5.

Добавим, что в ближайшие выходные синоптики обещают ощутимое потепление. Воздух в отдельных районах прогреется до 10 градусов тепла.

Какой будет погода до конца декабря по прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра, смотрите здесь.

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