В порт Ростова-на-Дону стали реже заходить сухогрузы с импортом

Суда, которые раньше шли в Ростове, теперь разгружаются в Туапсе и Новороссийске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов-на-Дону стали реже заходить сухогрузы, из-за этого на 20-40% снизился грузооборот. Такое заявление сделала начальник коммерческой службы «Ростовского порта» Юлия Бровкова, передает «Городской репортер».

- Судовладельцы заходят к нам неохотно из-за возможности оказаться на якоре по разным причинам. Еще одно препятствие - запрет на проход под Крымским мостом. Те суда, которые раньше шли к нам, теперь вынуждены разгружаться в Туапсе и Новороссийске. Это для нас не катастрофично, но ощутимо, импорт зайти не может, - отметила Юлия Бровкова.

Кроме того, по словам эксперта, на количество судов также напрямую влияет возраст флота. Временами свои коррективы вносит и погода, например, не так давно с из-за холодов и сильного ветра уровень в Дону понизился до критических отметок. Из-за разгула стихии выйти в рейд не могли около 50 судов.

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