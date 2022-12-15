Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 декабря 2022 16:05

В порт Ростова-на-Дону стали реже заходить сухогрузы с импортом

Для этого есть сразу несколько причин, все их озвучила эксперт на пресс-конференции
Ангелина СКИБА
Суда, которые раньше шли в Ростове, теперь разгружаются в Туапсе и Новороссийске

Суда, которые раньше шли в Ростове, теперь разгружаются в Туапсе и Новороссийске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов-на-Дону стали реже заходить сухогрузы, из-за этого на 20-40% снизился грузооборот. Такое заявление сделала начальник коммерческой службы «Ростовского порта» Юлия Бровкова, передает «Городской репортер».

- Судовладельцы заходят к нам неохотно из-за возможности оказаться на якоре по разным причинам. Еще одно препятствие - запрет на проход под Крымским мостом. Те суда, которые раньше шли к нам, теперь вынуждены разгружаться в Туапсе и Новороссийске. Это для нас не катастрофично, но ощутимо, импорт зайти не может, - отметила Юлия Бровкова.

Кроме того, по словам эксперта, на количество судов также напрямую влияет возраст флота. Временами свои коррективы вносит и погода, например, не так давно с из-за холодов и сильного ветра уровень в Дону понизился до критических отметок. Из-за разгула стихии выйти в рейд не могли около 50 судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор заявил о положительной динамике в экономике Ростовской области в 2022 году

Ключевые отрасли - промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит - показали рост (подробности)