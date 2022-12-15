Пятитысячный малыш родился в перинатальном центре Ростовской области

Медикам в этом году также удалось спасти малыша, который весил всего 770 граммов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В перинатальном центре Ростовской области на свет появился пятитысячный младенец. Всего же за 12 лет работы в медучреждении приняли почти 50 тысяч родов и более 53 тысяч малышей, в том числе 3 тысячи двоен и 62 тройни. Об этом сообщили донские власти.

- Специалисты центра постоянно работают со сложностями и патологиями. Более 200 детей родились здесь раньше срока. Спасли жизнь 300 новорожденным с массой тела от 500 до 999 граммов, а также 1100 новорожденным с массой тела от 1000 до 1500 граммов, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

К слову, в этом году медикам удалось спасти и выходить мальчика, вес которого после рождения составлял всего 770 граммов. Малыш находился на лечении около пяти месяцев.

Добавим, в перинатальном центре также помогают пациенткам с осложнениями. Женщины получают возможность продлить беременность и родить доношенных малюток.

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Все закончилось хорошо, но сама история вызвала в сети целый шквал комментариев (подробности)