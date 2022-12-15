В Ростовской области трамваи Таганрога оснастят монетоприемниками для оплаты

Новую технику запустят только после тщательной проверки. Фото: группа в VK «Таганрогский трамвай»

В Ростовской области все трамваи Таганрога оснастят монетоприемниками. Об этом сообщили в группе проекта, посвященного местному электротранспорту.

- Как вы уже могли заметить, в наших вагонах начали появляться красивые желтые монетоприемники. Установить их во всех составах планируем до 5 января 2023 года, - указали в одном из постов группы «Таганрогский трамвай».

Работать новая техника будет не сразу, сначала аппараты будут тестировать. О запуске нового способа оплаты обещают сообщить позже.

Напомним, сейчас в таганрогских трамваях за билет можно расплатиться транспортной или банковской картой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 апреля 2023 года в Ростовской области полностью перейдут на безналичную оплату проезда

Весь пассажирский транспорт должны оборудовать валидаторами (подробности)