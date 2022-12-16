Участники СВО из Ростовской области получили право на бесплатную юридическую помощь

15 % обращений от бойцов и их семей были связаны с правовыми вопросами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники СВО - контрактники и добровольцы - из Ростовской области, а также члены их семей получили право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий закон в декабре 2022 года приняли депутаты донского парламента.

- С первых дней частичной мобилизации на Дону работает горячая линия по поддержке семей участников специальной операции. 15 % обращений были связаны именно с правовыми вопросами. Конечно, мы привлекаем адвокатов, специалистов, которые оказывают людям юридическую поддержку. Но теперь гарантия бесплатной правовой помощи закреплена в областном законе, - пояснил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Депутат добавил, что горячая линия для бойцов и их близких сейчас работает в общественных приемных партии «Единая Россия».

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