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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:22

На нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат проезд транспорта

Также до июня оставят перекрытия на Социалистической и Лермонтовской
Ангелина СКИБА
В декабре должны изменить схему движения на Волкова

В декабре должны изменить схему движения на Волкова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 декабря ограничат проезд по нескольким улицам Ростова-на-Дону. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, со следующей недели и до 13 февраля знаки и ограждения выставят на улице Налбандяна, от 2-й Линии до Каяни, а также на 2-й Линии, от Ченцова до Мурлычева и от 2-й Линии до Каяни.

До 21 февраля движение частично перекроют на Урожайной, от Руставели до Кировоградской и на Чкалова, от строения № 118 до Полторацкого.

Добавим, с 21 декабря должны изменить схему движения на Волкова, в районе строения №8 за 50 метров до и после перехода.

Кроме того, до 30 июня 2023 года собираются оставить перекрытой часть дороги на Социалистической, от Чехова до Соколова. Также на этот срок продлили ограничение проезда по Лермонтовской, около дома № 123.

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