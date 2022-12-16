Власти Новочеркасска решили упразднить департаменты и должность замглавы администрации

Представители городской думы призвали власти не торопиться с решениями. Фото: сайт городской думы Новочеркасска

В Ростовской области власти Новочеркасска решили упразднить должность заместителя главы администрации, а также провести оптимизацию в муниципальных ведомствах. Об этом заявили на заседании городской думы.

Так, в городе собираются ликвидировать управление здравоохранения, а департаменты строительства и ЖКХ объединить в один отдел. Кроме того, рассматривают возможность перевода отдела финансового контроля в состав финансового управления. Также хотят убрать должность заместителя сити-менеджера, курирующего денежные вопросы.

Все эти изменения намерены выполнить в рамках новых областных требований. К тому же, сокращение числа работников должно снизить затраты на оплату труда и сэкономить дополнительные средства.

Представители городской думы заинтересовались идеей возможного сокращения штата, но призвали власти не торопиться с такими решениями. По словам депутатов, закрытие департаментов и открытие новых ведомств может, напротив, привести к увеличению расходов.

Например, сейчас фонд оплаты труда по департаментам строительства и ЖКХ составляет более 46 млн рублей. В случае ликвидации за январь-февраль 2023 года эта сумма составит 17,8 млн рублей. Но работа новых отделов уже в марте-декабре обойдется в 34,8 млн рублей. Кроме денежного вопроса, обеспокоились и будущим качеством работы в структурах.

- Давайте еще раз внимательно изучи все, посмотрим, что можно и что нужно менять и вернемся к этому вопросу на рабочей группе. Мы хотим понять и целесообразность этих изменений, и их экономический эффект, - подвел итог глава города Николай Горкавченко.

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