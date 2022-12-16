В Ростовской области не стали запрещать новогодние фейерверки

Власти ответили на вопрос депутата относительно новогодних фейерверков Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области не будут отказываться от фейерверков в новогодние праздники, а также на период проведения специальной операции. Это следует из официального ответа властей депутату донского Заксобрания Евгению Федяеву.

В правительстве региона пояснили, что просто не могут запретить пиротехнику, потому что в указе президента России подобных полномочий не прописано.

- Механизм ограничения, в случае необходимости, может быть реализован в рамках дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого пожароопасного режима. Однако для его введения также необходимы определенные основания. Кроме того, такой режим может устанавливаться на территории отдельных муниципалитетов и не требует принятия решения правительством Ростовской области, - говорится в документе.

Вопрос об ограничениях на использование пиротехники «не входит в полномочия правительства области и требует решения на законодательном уровне», подчеркнули власти.

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