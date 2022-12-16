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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:26

В Ростовской области не стали запрещать новогодние фейерверки

Вопрос об ограничениях пиротехники требует решения на законодательном уровне
Ангелина СКИБА
Власти ответили на вопрос депутата относительно новогодних фейерверков

Власти ответили на вопрос депутата относительно новогодних фейерверков

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области не будут отказываться от фейерверков в новогодние праздники, а также на период проведения специальной операции. Это следует из официального ответа властей депутату донского Заксобрания Евгению Федяеву.

В правительстве региона пояснили, что просто не могут запретить пиротехнику, потому что в указе президента России подобных полномочий не прописано.

- Механизм ограничения, в случае необходимости, может быть реализован в рамках дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого пожароопасного режима. Однако для его введения также необходимы определенные основания. Кроме того, такой режим может устанавливаться на территории отдельных муниципалитетов и не требует принятия решения правительством Ростовской области, - говорится в документе.

Вопрос об ограничениях на использование пиротехники «не входит в полномочия правительства области и требует решения на законодательном уровне», подчеркнули власти.

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