В Ростовской области при пожаре в частном доме от ожогов погиб мужчина

Огонь охватил здание в переулке Речной в 23:41. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В станице Красноярской Цимлянского района произошел пожар в частном доме, во время которого от ожогов погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Огонь охватил здание в переулке Речной в 23:41. По данным ведомства, пламенем было охвачено 45 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 00:02 , а полностью ликвидировать – в 00:30.

Причина пожара устанавливается полицией.

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