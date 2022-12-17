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НовостиОбщество17 декабря 2022 18:58

В Ростове произошел пожар в историческом доме Гудермана на Соборном

Пламя охватило 90 квадратных метров помещения
Источник:kp.ru
Огонь охватил 90 квадратных метров помещения.

Огонь охватил 90 квадратных метров помещения.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ростове 17 декабря произошло возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании на Соборном, 8 - доме купца Гудермана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Строение располагается на углу Соборного переулка и улицы Донской. Огонь охватил 90 квадратных метров помещения. Спасать строение от пожара выехали 22 человека на пяти пожарных машинах.

Возгорание началось в 4 часа утра, а ликвидировать пламя удалось лишь к 07:07 утра. Никто не пострадал.

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