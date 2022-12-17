В Новочеркасске водитель «Лады» сбил пешехода

Инцидент произошел в 14.30 в районе дома № 7 «а» по улице Машиностроителей. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске 17 декабря 26-летний водитель сбил 50-летнего пешехода, сообщают в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 14.30 в районе дома № 7 «а» по улице Машиностроителей. Управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, молодой водитель допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавший был доставлен в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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