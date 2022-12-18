В Ростовской области 18 декабря ожидаются дожди и гололед

В региональном МЧС обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными на дорогах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области в воскресенье, 18 декабря, ожидаются дожди с гололедом, сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.

Осадки пройдут по востоку и северу донского региона, а ветер местами усилится до 14 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до 5-10 градусов выше нуля, а вот вечером и ночью столбик термометра опустится до 0-3 градусов. В связи с этим на проезжей части и тротуарах образуется гололедица.

В региональном МЧС обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходов попросили аккуратно переходить проезжую часть.

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