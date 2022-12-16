В Ростове потеплеет до +10, а по области - до +14. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 17 - 18 декабря будет достаточно теплой для декабря, судя по прогнозам синоптиков. Но в ночные часы без опасной гололедицы не обойтись. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 17 декабря, облачно с прояснениями. В ночь на субботу и утром слабый дождь и туман, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1 - 3, днем +8 — 10 градусов.

В воскресенье, 18 декабря, также будет пасмурно, ночью без существенных осадков, а днем пройдет дождь, ночью и утром — туман. Ветер южный и юго-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3 — 5 градусов, а днем +8 — 10.

В ночь на понедельник похолодает: столбики термометров покажут -2 — 4, на дорогах ожидается гололедица.

В Ростовской области в субботу также будет облачно, местами небольшие и умеренные осадки — преимущественно дождь, местами осядет туман. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +5, по северу и востоку — до -3, днем +3 — 8 градусов, а по югу региона — до +12.

В ночь на воскресенье местами, а днем — в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах — сильный. Ночью и утром местами туман, по востоку региона гололедица на дорогах. Ветер южный и юго-западный 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +2 — 7 градусов, по востоку области — до -1, днем +5 — 10, по югу региона — до +14.

В ночь на понедельник в регионе похолодает: возможен мелкий и средний дождь, к утру в отдельных районах на дорогах появится гололедица, на термометрах будет от 0 до -5, при прояснениях до -8 градусов.

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