В Ростове женщина-водитель на Infiniti врезалась в пассажирский автобус

Авария произошла на проспекте Стачки. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове иномарка Infiniti врезалась в пассажирский автобус. ДТП произошло утром 18 декабря на проспекте Стачки.

Водитель Infiniti двигалась от улицы Труженников в сторону улицы 3-я Круговая. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Иномарка врезалась в попутный автобус № 44 «ГПЗ-10 — ТЦ Меркурий». В момент столкновения в общественном транспорте находилось 10 пассажиров.

— В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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