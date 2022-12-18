В Ростовской области умер атаман Донецкого казачьего округа

О гибели атамана стало известно 17 декабря. Фото: «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья.

В Ростовской области скончался атаман Донецкого казачьего округа Виктор Авилов. Об этом 17 декабря сообщили в организации «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья.

— Из Ростовской области пришло скорбное известие. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Прощание с атаманом пройдет 19 декабря в поселке Рябиновка в Красносулинском районе.

Отметим, Авилов занимал должность атамана Донецкого казачьего округа «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» в течение последних шести лет.

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