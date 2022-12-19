В Ростовской области с 19 декабря синоптики прогнозируют резкое похолодание

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области с 19 декабря синоптики прогнозируют минусовую температуру. Об этом сообщили сотрудники центра погоды "Фобос" порталу "ТАСС".

По прогнозу синоптиков с понедельника, 19 декабря, в донском регионе столбики термометров упадут на 10-15 градусов. В области днем воздух прогреется до +1...+3 градусов, а в ночное время температура упадет до -5...-7.

В Ростовской области также прогнозируются дожди и мокрый снег. В северных районах региона ожидаются наиболее обильные осадки.

Отметим, что при мокром снеге и дожде водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Необходимо держать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.

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(Подробности)