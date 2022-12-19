Новогодний бюджет на одного человека в Ростове составил 16,7 тысячи рублей

Траты запланировал каждый третий
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2022 году жители Ростова-на-Дону в среднем потратят на новогодние праздники и зимние каникулы около 16,7 тысячи рублей. Такую сумму на человека, без учета подарков, высчитали по итогам опроса аналитики портала SuperJob.
Эксперты отмечают, что годом ранее в начале января ростовчане собирались тратить 17,1 тысячи рублей, в 2020 году - 15,5 тысячи рублей, в 2019 году - 16,4 тысячи рублей.
В среднем по стране новогодний бюджет на одного человека должен составить 17,5 тысячи рублей. Траты запланировал каждый третий (32%), каждый второй респондент (51%) этого не делал. При этом больше всего финансов на праздники выделили мужчины (19 тысяч против 14 тысяч рублей).
Добавим, на первом месте по ожидаемым новогодним тратам находятся москвичи, на втором - жители Санкт-Петербурга, третьи - жители Красноярска.
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