Новогодний бюджет на одного человека в Ростове составил 16,7 тысячи рублей

Траты запланировал каждый третий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году жители Ростова-на-Дону в среднем потратят на новогодние праздники и зимние каникулы около 16,7 тысячи рублей. Такую сумму на человека, без учета подарков, высчитали по итогам опроса аналитики портала SuperJob.

Эксперты отмечают, что годом ранее в начале января ростовчане собирались тратить 17,1 тысячи рублей, в 2020 году - 15,5 тысячи рублей, в 2019 году - 16,4 тысячи рублей.

В среднем по стране новогодний бюджет на одного человека должен составить 17,5 тысячи рублей. Траты запланировал каждый третий (32%), каждый второй респондент (51%) этого не делал. При этом больше всего финансов на праздники выделили мужчины (19 тысяч против 14 тысяч рублей).

Добавим, на первом месте по ожидаемым новогодним тратам находятся москвичи, на втором - жители Санкт-Петербурга, третьи - жители Красноярска.

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