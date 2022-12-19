Похолодание до -8 градусов ожидается в Ростовской области

Ветер в ближайшие два дня будет преимущественно западный и северо-западный Фото: Иван МАКЕЕВ

Холодный атмосферный фронт пройдет через Ростовскую область в ближайшие дни, ощутимый минус ожидается уже в ночь с 19 на 20 декабря. Об этом сообщают донские синоптики.

Так, в первый рабочий день на этой неделе столбики термометров должны установиться в районе от -4 до +1 градуса. К ночи температура понизится до -8-9 градусов. Местами прогнозируют небольшие и умеренные осадки, иногда с мокрым снегом. Ветер обещают западный и северо-западный 6-11 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с.

Завтра в отдельных районах пройдет слабый снег. Ночью и утром возможны изморозь и гололедица. Температура воздуха днем составит -2-7 градусов, по югу до +2. Ночью будет -5-10, при прояснениях до -16 градусов. Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, иногда 5-10 м/с.

21 декабря ночью без существенных осадков, днем местами мокрый снег и дождь. В светлое время суток столбики термометров задержатся в пределах от -3 до +2, в сумерках ожидается -2-7, при прояснениях до -13 градусов. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами порывы 11-13 м/с.

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