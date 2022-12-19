Морозную и снежную погоду прогнозируют в Ростове на Новый год 2023

Более точный прогноз на предстоящие праздники появятся немного позже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Небольшой мороз и редкие снегопады ожидаются в Ростове-на-Дону на Новый год, а также в целом в первые дни января 2023 года. Такой прогноз публикуют синоптики сразу на нескольких интернет-ресурсах.

Так, например, на сайте gismeteo.ru отмечается, что 31 декабря и 1 января в донской столице будет пасмурно и снежно. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -4, а вечером и ночью температура воздуха установится в районе -4-5 градусов. К слову, ранее на этом же портале указывали другие цифры: днем -5-6, ночью -10-11 градусов.

Также похолодание до -3-5 градусов обещают в центре «Фобос». При этом, по данным сервиса «Яндекс. Погода», снегопадов в праздничную ночь не будет, а температура воздуха должна составлять от -1 до -5 градусов.

Добавим, более точный прогноз на предстоящие праздники синоптики должны получить немного позже. Примерно через неделю погодные ожидания могут снова обновить.

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