В Ростове на Рылеева при пожаре в частном секторе погиб один человек

На месте происшествия задействовали 38 человек и 11 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в частном доме на улице Рылеева в Ростове унес жизнь одного человека, сейчас эксперты выясняют личность погибшего. Параллельно продолжается тушение огня, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Информация о возгорании поступила около 12 часов 19 декабря. В 12:05 пламенем уже было охвачено 200 кв. метров кровли. В 12:17 был обнаружен погибший, его пол и личность устанавливаются. В 12:23 пожару присвоили второй ранг сложности, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что по состоянию на 12:25 горели уже два одноэтажных частных дома. Тушение к этому моменту уже разбили три боевых участка. На месте происшествия задействовали 38 человек и 11 единиц техники.

UPD: в 12:47 объявили локализацию на 120 квадратных метров

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