В Ростове на улице Рылеева ликвидировали открытое горение

На месте сейчас продолжают работу сотрудники экстренной службы. Фото: управление МЧС России по РО
В Ростове-на-Дону на улице Рылеева, где до этого полыхали два частных дома, смогли ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пламя удалось сбить в 13:12, его распространение остановили в 12:47 на площади в 120 кв. метров.
Напомним, с огнем борются уже около полутора часов, то есть с полудня 19 декабря. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники экстренной службы - задействовали 38 человек и 11 единиц техники.
Известно, что в одной из жилых построек в огне погиб человек. Сейчас эксперты выясняют личность и пол погибшего.
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