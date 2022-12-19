В Ростове на улице Рылеева ликвидировали открытое горение

На месте сейчас продолжают работу сотрудники экстренной службы. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону на улице Рылеева, где до этого полыхали два частных дома, смогли ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, пламя удалось сбить в 13:12, его распространение остановили в 12:47 на площади в 120 кв. метров.

Напомним, с огнем борются уже около полутора часов, то есть с полудня 19 декабря. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники экстренной службы - задействовали 38 человек и 11 единиц техники.

Известно, что в одной из жилых построек в огне погиб человек. Сейчас эксперты выясняют личность и пол погибшего.

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