Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ - чуть меньше месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание ЕГЭ и ОГЭ — 2023 в Ростовской области стало известно ученикам одиннадцатых и девятых классов. Министерство просвещения России утвердило расписание, и приказ опубликован на портале правовой информации. Рассказываем, в какие дни школьники будут сдавать госэкзамены.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена назначен на период с 26 мая по 20 июня.

26 мая — экзамен по выбору: одиннадцатиклассники будут сдавать географию, литературу и химию.

29 мая — обязательный для всех русский язык.

1 июня — математика.

5 июня — история и физика по выбору.

8 июня — обществознание по выбору.

13,16 и 17 июня — иностранные языки по выбору.

9 и 20 июня — информатика по выбору.

С 12 апреля по 19 сентября — резервные сроки сдачи предметов. К ним стоит присмотреться тем, кто получит неуд по одному из обязательных предметов, пропустит экзамен по уважительной причине, или у кого совпали сроки проведения экзаменов.

С 20 марта по 10 апреля — сроки сдачи ЕГЭ для тех, кто получает среднее профессиональное образование или учится в иностранных образовательных учреждениях.

С 20 марта по 1 июля — срок сдачи для выпускников прошлых лет.

ОГЭ пройдет с 24 мая по 17 июня

24 мая девятиклассники будут сдавать историю, физику и биологию.

30 мая — обществознание, информатику, географию и химию.

2 и 3 июня — иностранные языки.

6 июня все сдают русский язык.

9 июня обязательный экзамен — математика.

14 июня — литература, физика, информатика, география по выбору.

17 июня — обществознание, биология, химия.

Резервные дни — до 1 июля. Досрочный период сдачи — с 21 апреля по 16 мая. Дополнительный период сдачи — с 4 по 23 сентября.

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