Специалисты назвали предварительную причину задымления в поезде Ростов - Москва

Сейчас проводится проверка исполнения требований пожарной безопасности. Фото: сайт Южной транспортной прокуратуры

Задымление в поезде на станции Хотунок в Ростовской области могло произойти из-за короткого замыкания. Это пока одна из основных версий случившегося. Сейчас еще ведется проверка по факту происшествия, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

- Проводится проверка исполнения требований пожарной безопасности на ж/д транспорте. Задымление вагона поезда Ростов - Москва могло произойти в результате короткого замыкания бойлера, - прокомментировали журналистам.

В ведомстве добавили, что «при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, ЧП произошло на станции Хотунок в Новочеркасске в воскресенье, 18 декабря. Известно, что в вагоне находились 11 пассажиров, их всех перевели на свободные места и через 40 минут на том же поезде отправили далее по маршруту. Проблемный вагон был оцеплен, его отвели на объездной путь.

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