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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 13:50

В Ростове-на-Дону «КамАЗ» врезался в легковушку и пассажирский автобус

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
На улице Таганрогской столкнулись «КамАЗ», Lada Granta и «НефАЗ». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На улице Таганрогской столкнулись «КамАЗ», Lada Granta и «НефАЗ». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской «КамАЗ» врезался в легковушку и пассажирский автобус. Это произошло сегодня, 19 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, в первой половине дня 28-летний водитель грузовика, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и зацепил сначала автомобиль Lada Granta, а потом «НефАЗ», который курсировал по маршруту «Стройгородок - ТЦ «Мегамаг».

Известно, что в момент аварии в общественном транспорте находились около 20 человек. В итоге пострадавших не было, только машины получили механические повреждения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют детали и обстоятельства аварии. Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, выдерживать безопасную скорость и дистанцию рядом с другими машинами.

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Разбирательства по факту произошедшего еще ведутся (подробности)