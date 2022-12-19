В Ростове ТРК «Горизонт» разрешил застройщику оставить названия жилых комплексов

В результате переговоров ТРК разрешил использовать слово «горизонт» в названии ЖК. Фото: пресс-служба ТРК.

Управляющая ростовским торгово-развлекательным комплексом «Горизонт» компания заключила мировое соглашение с застройщиком, назвавшим свои новые жилые комплексы «Новый Горизонт» и «Горизонт». Об этом говорится в документах на сайте Ростовского областного арбитражного суда.

В результате ряда переговоров строительной компании было решено использовать слово «горизонт» в названии своих жилых комплексов, находящихся в шаговой доступности от ТРК, а также в их рекламе до конца 2029 года.

- Ответчик в качестве компенсации за незаконное использование товарных знаков истца за период, предшествующий дате подписания настоящего мирового соглашения, а также за использование ответчиком двух слов «горизонт» обязуется уплатить истцу сумму компенсации в размере 3,5 миллиона рублей, - говорится на сайте суда.

Там же указано, что стоимость использования слова «горизонт» составляет 1 миллион рублей в год на одного пользователя. Сниженная цена, скорей всего, стала результатом проведенных переговоров.

Напомним, управляющая ТРК компания подала иск к застройщику с требованием сменить название двух ростовских жилых комплексов «Новый горизонт» и «Горизонт», возводимых около бывшего завода «Электроаппарат». Соответствующая документация появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области. Истец посчитал, что названия жилых комплексов сходны с товарным знаком «Горизонт» до степени смешения. Поэтому потребовал запретить использовать названия «Новый горизонт» и «Горизонт».

Также торговый центр заявил о необходимости удалить со всех страниц официального сайта информацию о названиях и потребовал демонтировать вывески, содержащие эти наименования. Ко всему прочему торговый комплекс запросил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

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