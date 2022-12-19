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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:23

В исправительную колонию Новочеркасска женщина пыталась передать наркотики

Местная жительница спрятала небольшие свертки в бисквитный рулет
Лейла МИРИШОВА
Женщина принесла посылку для одного из заключенных

Женщина принесла посылку для одного из заключенных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ИК-14 в Новочеркасске женщина пыталась передать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 15 декабря, женщина принесла посылку для одного из заключенных. В ходе осмотра передачи сотрудники режимного учреждения обнаружили в бисквитном рулете небольшие свертки. Находки были темно-зеленого цвета. Предположительно, гражданка пыталась передать в руки заключенному запрещенные вещества. Все небольшие свертки изъяли.

По данному факту проводится проверка.

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