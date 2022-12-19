В исправительную колонию Новочеркасска женщина пыталась передать наркотики

Женщина принесла посылку для одного из заключенных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ИК-14 в Новочеркасске женщина пыталась передать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
По информации ведомства, 15 декабря, женщина принесла посылку для одного из заключенных. В ходе осмотра передачи сотрудники режимного учреждения обнаружили в бисквитном рулете небольшие свертки. Находки были темно-зеленого цвета. Предположительно, гражданка пыталась передать в руки заключенному запрещенные вещества. Все небольшие свертки изъяли.
По данному факту проводится проверка.
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