В кинотеатре Ростова во время фильма один из зрителей сломал нос другому

В кинотеатре в Ростове произошел серьезный конфликт Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове, в Кировском районе города, в одном из кинотеатров, случился серьезный конфликт между двумя посетителями, сообщил источник издания. По словам собеседника, Евгений (имена изменены – прим. ред. ) пошел с женой Еленой на вечерний сеанс, который начинался в 22.00.

ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС

Супруги купили билеты на места в четвертом ряду. А за ними, так получилось, сидели 16-летняя девушка и ее 18-летний брат.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, школьница ногой нечаянно задела кресло Елены. Женщина сделала замечание, но через десять минут ученица вновь толкнула кресло.

Евгений разозлился на такую безобидную мелочь и потребовал, чтобы брат с сестрой пересели.

- Тем более, зал был почти пустой, - позже скажет мужчина полицейским.

Но уходить со своих мест парень и его сестра не собирались. Это вызвало такую агрессию, что справиться с эмоциями Евгений не смог.

БИЛ КУЛАКАМИ И КОЛЕНОМ

Он начал кулаками избивать юношу, нанося удары по лицу. Испуганная жена просила прекратить драку, но без толку. Последний удар злоумышленник нанес уже коленом и тоже – по лицу.

Только после этого мужчина остановился. А парень поехал в больницу, где ему диагностировали перелом носа. Юноша не стал спускать ситуацию на тормозах и обратился с заявлением в полицию.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района города Екатерина Козлова.

Евгений полностью признал вину. Позже, на суде, он сказал, что сам не понимает, что на него нашло.

Суд уже вынес свое решение. Теперь вместо походов в кинотеатр мужчине предстоит потрудиться на благо общества.

- Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов, - добавила Екатерина Козлова.

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