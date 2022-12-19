В 2023 году в Ростовской области ипотеку под 1% смогут оформить 50 выпускников-отличников

Из регионального бюджета на эти цели выделили 26,3 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в 2023 году 50 выпускников-отличников смогут оформить ипотеку под 1%. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.

На реализацию проекта, направленного на привлечение в область квалифицированных кадров, из регионального бюджета выделили 26,3 млн рублей. Это позволяет включить в льготную ипотеку 50 молодых людей, которые с отличием закончили обучение.

По словам министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова, этой возможностью могут воспользоваться студенты, которые в 2021 году получили красные дипломы о высшем образовании с квалификацией врача, учителя или преподавателя. После завершения обучения молодые люди должны работать в соответствующих государственных или муниципальных учреждениях. Также они должны считаться нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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