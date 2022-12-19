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НовостиОбщество19 декабря 2022 16:38

В 2023 году в Ростовской области ипотеку под 1% смогут оформить 50 выпускников-отличников

В бюджете региона на эти цели предусмотрено 26,3 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Из регионального бюджета на эти цели выделили 26,3 млн рублей

Из регионального бюджета на эти цели выделили 26,3 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в 2023 году 50 выпускников-отличников смогут оформить ипотеку под 1%. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.

На реализацию проекта, направленного на привлечение в область квалифицированных кадров, из регионального бюджета выделили 26,3 млн рублей. Это позволяет включить в льготную ипотеку 50 молодых людей, которые с отличием закончили обучение.

По словам министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова, этой возможностью могут воспользоваться студенты, которые в 2021 году получили красные дипломы о высшем образовании с квалификацией врача, учителя или преподавателя. После завершения обучения молодые люди должны работать в соответствующих государственных или муниципальных учреждениях. Также они должны считаться нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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