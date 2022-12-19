Ждать ли снега на Новый год в Ростове и о погоде до конца декабря рассказала синоптик Елена Назарова

Погода до конца месяца будет переменчивой Фото: Мария ЛЕНЦ

Заморозки и гололедные явления ожидаются в Ростове-на-Дону во второй половине декабря и на Новый год. Об этом журналистам сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам синоптика, погода до конца месяца будет переменчивой, возможны дожди и снежные осадки. Температура воздуха по ночам будет колебаться от -4 до +1 градуса и до -2 до -8 градусов. Дневная температура воздуха на севере региона составит -2, на юге - поднимется до +5.

Добавим, ранее поступил обновленный прогноз синоптиков, из которого следует, что в праздничные дни стоит ожидать небольшого мороза и редких снегопадов. Например, 31 декабря и 1 января дневная температура воздуха должна составить от -2 до -4, ночная - около -4-5 градусов.

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