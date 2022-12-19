В Ростовской области мобилизованные граждане смогут получить отсрочку от арендной платы

Если военный находится в больнице из-за ранения, то срок отсрочки продлевается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области получить отсрочку от арендной платы смогут мобилизованные граждане. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.

Так, все участники СВО из Ростовской области могут не платить арендную плату за госимущество. Власти региона одобрили такое постановление 19 декабря. Мобилизованные граждане смогут получить отсрочку по оплате аренды госимущества, в том числе и участков земли. Также расторгнуть этот договор можно и без выплаты штрафов.

Если военный находится в больнице из-за ранения, то срок отсрочки продлевается. В случае смерти бойца или получении инвалидности первой группы арендная плата за период отсрочки браться не будет. Данная мера поддержки распространяется и на супругов мобилизованных, контрактников и добровольцев. Отметим, что отсрочку могут получить и юрлица, в которых такие граждане являются одновременно единственным учредителем и руководителем.

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(Подробности)