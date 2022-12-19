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НовостиОбщество19 декабря 2022 17:15

С 1 января 2023 года в Ростовской области МРОТ составит 16 тысяч рублей

По сравнению с 2022 годом минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,3%
Лейла МИРИШОВА
Последний раз минимальный размер оплаты труда поднимали в июне 2022 года

Последний раз минимальный размер оплаты труда поднимали в июне 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с 1 января следующего года увеличится МРОТ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации 19 декабря.

Так, минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля. По сравнению с 2022 годом это на 6,3% больше. Последний раз минимальный размер оплаты труда поднимали в июне этого года. Его увеличили с 13 890 до 15 279 рублей.

Новое повышение поможет сделать МРОТ выше прожиточного минимума на 4%.

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