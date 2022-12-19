Стратегию социально-экономического развития Ростовской области обновили на период до 2030 года

Основной упор – на производстве и несырьевом экспорте. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области Стратегию социально-экономического развития региона обновили до 2030 года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, в приоритете стоит развитие высокотехнологичной промышленности и инновационных технологий. План по реализации Стратегии социально-экономиечского развития утвердили в правительстве региона. Также выделили проекты социнфраструктуры, которые продолжат ускоренное развитие. Основной упор – на производстве и несырьевом экспорте.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, не так давно вместе с коллгеами они написали письмо президенту РФ, в котором усомнились в правильности работы трейдерских компаний, которые берут зерно из Ростовской области и от своего имени распределяют его по миру.

Продается оно по другой цене. Ими определяется, куда его продавать. И еще один показатель, который мы всегда подчеркиваем - это развитие переработки того, что мы выращиваем, – добавил Василий Голубев.

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