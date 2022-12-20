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НовостиОбщество20 декабря 2022 4:59

В Ростове 20 декабря синоптики прогнозируют плюсовую температуру

В городе целый день будет ясная погода
Лейла МИРИШОВА
21 декабря, в город придет пасмурная погода и снег с дождем

21 декабря, в город придет пасмурная погода и снег с дождем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону 20 декабря синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в городе днем воздух прогреется до +1 градуса. Целый день будет солнечная погода. К вечеру температура воздуха понизится всего до -1 градуса. Скорость ветра составит два метра в секунду.

А вот в среду, 21 декабря, в город придет пасмурная погода и снег с дождем. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +1. Порывы ветра в этот день достигнут трех метров в секунду.

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