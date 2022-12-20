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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:18

В Азове из-за высокой заболеваемости часть школьников перевели на дистанционное обучение

В городе наблюдается всплеск сезонных инфекций среди детей и подростков
Лейла МИРИШОВА
К началу текущей недели в школах отсутствуют 12% учеников.

К началу текущей недели в школах отсутствуют 12% учеников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Азове часть обучающихся школы №11 перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. Об этом сообщили в администрации города.

По информации ведомства, ситуация с сезонными заболеваниями остается сложной. По словам главного врача ЦГБ Вадима Бридковского, больше всего ОРВИ болеют дети и подростки.

К началу текущей недели в школах отсутствуют 12% учеников. В детских садах – чуть больше 14%. Из-за большого числа заболевших детей, часть классов школы №11 перевели на дистанционное обучение.

Отметим, что по решению областного Роспотребнадзора на удаленный режим работы переводятся учебные или другие коллективы, где не менее недели болеет более 20% человек.

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