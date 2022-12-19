Сразу три вируса гриппа активизировались в Ростовской области с приходом холодов

Коронавирус начал «встраиваться в структуру ОРВИ» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с приходом холодов активизировались сразу три вируса гриппа, один из которых пандемический 2009 года. Об этом в декабре в интервью рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Из всех вирусов гриппа, которые были выделены за последнюю неделю, в 63 случаях был H1N1 пандемический 2009 года (ред. свиной грипп) и в одном случае выделили вирус гриппа B. До этого мы также обнаруживали одного заболевшего H3N2 (ред. гонконгский грипп). Таким образом, мы можем утверждать, что на территории региона циркулируют все вирусы гриппа с большим преобладанием свиного, - отметил Евгений Ковалев.

Донской край вступил в сезон со значительным превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ, подчеркнул глава управления Роспотребнадзора.

- Один из критериев вступления в эпидемический период - структура обнаруживаемых вирусов. Увидели резкий рост доли гриппа - до 56% - в общей структуре заболеваемости. Но оставшиеся 44% приходятся на вирусы, которые вызывают клинику острых респираторных инфекций, - добавил Евгений Ковалев.

При этом коронавирус сейчас уже не так угрожает людям, он начал «встраиваться в структуру ОРВИ». Сейчас в среднем еженедельно регистрируют от 250 до 360 случаев этого заболевания.

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