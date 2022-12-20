Константина Тихонова назначили новым главой Ленинского района Ростова

С 2017 года Тихонов возглавлял управление торговли.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Новым главой администрации Ленинского района стал Константин Тихонов. Его кандидатуру согласовали в ходе заседания городской Думы.
За назначение Тихонова проголосовали 33 депутата, против — двое.
Константин Тихонов окончил Ростовский государственный строительный университет и Российскую академию народного хозяйства. С 2007 по 2017 году занимал должности руководителя различных коммерческих организаций. С 2017 года возглавлял управление торговли и бытового обслуживания.
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