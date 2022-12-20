Жителей Ростовской области попросили не заниматься самолечением в случае гриппа и ОРВИ

Защититься от инфекций помогают элементарные меры профилактики Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Ростовской области при первых симптомах гриппа и ОРВИ, особенно у детей, нужно как можно скорее обращаться к врачу. Самолечение может привести к осложнениям и серьезным последствиям, напомнила первый заместитель министра здравоохранения Дона Елена Теплякова.

- Сейчас в регионе растет заболеваемость гриппом и острыми вирусными инфекциями. Важно проявить ответственное отношение. Не занимайтесь самолечением детей, так как это чревато возникновением тяжелых осложнений, - подчеркнула Елена Теплякова.

Эксперт уточнила, что обращаться за медпомощью нужно при повышенной температуре, если есть озноб, головные или мышечные боли, кашель или насморк.

Если состояние ребенка не позволяет посетить поликлинику, необходимо вызвать участкового педиатра на дом. Сделать это можно через регистратуру своего лечебного учреждения или по номеру «122».

Добавим, защититься от инфекций помогут элементарные меры профилактики. Следует мыть руки после улицы, проветривать помещения, носить маски и, по возможности, сокращать время пребывания в общественных местах.

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