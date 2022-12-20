3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на праздниках в Ростовской области

Уже сейчас на Дону работают дополнительные наряды полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на новогодних праздниках и во время рождественских богослужений. Об этом сегодня, 20 декабря, рассказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.

- Уже сейчас приняли ряд мер для стабилизации оперативной обстановки. На улицах и в общественных местах работают дополнительные наряды полиции. Ведется комплексная отработка жилого сектора, гостиниц, общежитий. Выставлены заградительные посты. На въездах в города и населенные пункты дежурят правоохранители, - сообщил Михаил Корнеев.

Чиновник уточнил, что за правопорядком на дорогах будут следить более 150 нарядов ДПС ГИБДД.

Добавим, по данным властей, всего в праздники, кроме православных служб, должны провести более тысячи мероприятий, 50 из которых состоятся непосредственно 31 декабря.

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