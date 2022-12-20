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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:41

3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на праздниках в Ростовской области

За порядком на дорогах будут следить более 150 нарядов ДПС ГИБДД
Ангелина СКИБА
Уже сейчас на Дону работают дополнительные наряды полиции

Уже сейчас на Дону работают дополнительные наряды полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на новогодних праздниках и во время рождественских богослужений. Об этом сегодня, 20 декабря, рассказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.

- Уже сейчас приняли ряд мер для стабилизации оперативной обстановки. На улицах и в общественных местах работают дополнительные наряды полиции. Ведется комплексная отработка жилого сектора, гостиниц, общежитий. Выставлены заградительные посты. На въездах в города и населенные пункты дежурят правоохранители, - сообщил Михаил Корнеев.

Чиновник уточнил, что за правопорядком на дорогах будут следить более 150 нарядов ДПС ГИБДД.

Добавим, по данным властей, всего в праздники, кроме православных служб, должны провести более тысячи мероприятий, 50 из которых состоятся непосредственно 31 декабря.

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