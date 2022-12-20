Хозяйка отары заплатила за дерзких овец, которые разнесли чужой огород в Ростовской области

Незваные гости, по словам пострадавшей, повредили более 1000 кустов томатов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области нападение овец на чужой огород обошелся владелице парнокопытных в 128,1 тысячи рублей. Хозяйка стада утверждала, что ее животные ничего не портили, но доказать это так и не смогла, рассказали объединенной пресс-службе судов региона.

Все началось с иска. По словам другой женщины, пострадавшей, летом 2022 года на землю, которую она арендует, через ограждение ворвались несколько овец. Незваные гости якобы повредили посадки картофеля, моркови, перца, лука, чеснока и уничтожили более 1000 кустов томатов.

- На слушаниях ответчица прямо заявила своей соседке, что не считает себя виновной, и растения на самом деле повредили не ее питомцы. Однако эти слова позже опровергли свидетели, - отметили в пресс-службе судов региона.

В итоге хозяйку отары привлекли к ответу «за ненадлежащее содержание домашнего скота и причинение ущерба».

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