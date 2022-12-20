95-летний житель Ростова-на-Дону пострадал при пожаре в гараже

Огонь полыхал на площади в 30 квадратных метров
Фото: Виталий ТИМКИВ
95-летний житель Ростова-на-Дону получил ожоги ног при пожаре в гараже. Об этом вечером 20 декабря, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, несчастный случай произошел на 45-й линии. Гараж вспыхнул около 18:22, примерно в это время поступил вызов в экстренную службу. В 18:35 распространение огня остановили, а еще через 35 минут все потушили.
Выгорело около 30 квадратных метров. Известно, что для борьбы с огнем использовали две автоцистерны.
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